Bakan Çavuşoğlu: Operasyonları durdurun görüşmelere ev sahibi olalım

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre tek gündem maddesinin Ukrayna olduğu telefon görüşmesinde, bu ülkedeki son durum ele alındı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını isteyen Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı. Arzu edilmesi halinde Türkiye’nin, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da yineledi. Çavuşoğlu, Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini iletti.