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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

'Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bugün Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştır.'

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