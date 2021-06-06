Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
'Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bugün Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştır.'
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