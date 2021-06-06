Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

'Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinin geçici üyesi Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bugün Suriye'ye insani yardımlar konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştır.'

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