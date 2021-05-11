Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

* Bölgesel konularda işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye görüştük. Bu diyalogumuzu devam ettirme kararı aldık. Bu ziyaretimiz İsrail'in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanda saldırmasına şahit olduk.

* Bu dönemde sessiz kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Bizim de çalışmalarımızı takip etti. BM Güvenlik Konseyi üyelerini aradık. Sergey Lavrov gibi. Bölge ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile de görüştük. Filistin Dışişleri Bakanı Cuma günü Ankara'daydı. Yine temasta olduk. Pakistan, İran, Cezayir Fas, Tunus Dışişleri Bakanları ile de görüştük.

* Bu konunun daha üst düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanlığı Konseyi'nin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra BM'ye acil oturum çağrısı yapmıştık. Genel Kurul üç kere geçmişte çağrıya cevap vermişti.

* Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım. Bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil çalışmaların hızlandırılması aşamasıyla çağrıda bulunmuştuk. Bayramdan sonra inşallah İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu konuları detaylı ele alacağız. BMGK'dan da istediğimiz bir karar çıkaracağız inşallah.

* Volkan Bozkır'la da görüştük. Bizden talep gelmesi durumunda BM'yi toplayabileceğini söylemişti. Kudüs davasına sahip çıkmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara