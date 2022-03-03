Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.
Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımızın Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılımı Hk. https://t.co/1yQHaEQw9K pic.twitter.com/x8tT1w7mRr— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 3, 2022