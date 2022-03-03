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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart'ta Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

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İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

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