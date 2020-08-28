MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
GeriDünya Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle