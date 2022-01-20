Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika büyükelçileriyle bir araya geldi

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve TBMM Dostluk Grubu Başkanları ile Ankara Üniversitesi'ndeki toplantıda bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak çok yönlü ve boyutlu bir dış politika izlediklerini söyleyerek, "Biz hem Batı'yla hem Doğu'yla aynı anda konuşabilen, çok farklı coğrafyalarla ortak noktaları bulunan bir milletiz" diye konuştu.

'HERKESİN SESİ BURADA DUYULACAK'

Çavuşoğlu, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Latin Amerika'dan geniş katılım beklediklerini aktararak, "Şu ana kadar katılımını teyit eden dışişleri bakanı sayısı 6'yı geçti. Dünyanın her yerinden katılım teyitleri geliyor. Dünyadan toplamdan şu ana kadar teyit eden dışişleri bakanı sayısı 39 oldu" dedi. Çavuşoğlu, ADF'ye herkesin katılımını beklediklerini ifade ederek, "Dünyanın her yerinden herkesi davet ediyoruz. Kendi coğrafyamızdan da Ermenistan, Yunanistan hatta Rum kesiminden bile davet ettiklerimiz var; Mısır aynı şekilde İsrail. Herkesin sesi burada duyulacak. Özgür bir platform olmaya başladı" diye konuştu. Çavuşoğlu, 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne de 16 devlet başkanı ve 100 bakanın katıldığını hatırlattı.

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Geçen yıl 5 kıtadan 79 mevkidaşını Türkiye'de ağırladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu seneye de hızlı başladığını, yarın önce El Salvadorlu ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüşeceğini aktardı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika açılım politikasının 'ortaklık' politikasına dönüştüğünü belirterek, Afrika ülkeleriyle ve Afrika Birliği ile gelecek 5 yılın eylem planını oluşturduklarını ve bunun uygulamasının takibi için de ortak bir mekanizma kurduklarını dile getirdi.

'BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkeleriyle iş birliğini geliştirmekten son derece memnun olduklarını belirterek, "Mart ayında birkaç ülkeyi kapsayacak bir Latin Amerika turunu gerçekleştireceğiz. Brezilya'dan bir davet geldi, Güneyden başlayacağız Orta Amerika'ya kadar 4 ya da 5 ülkeyi ziyaret edeceğiz. Bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için mevkidaşlarımızla ve kabul ederlerse liderlerle önemli görüşmeler gerçekleştireceğimizi umut ediyoruz" ifadelerini kaydetti. Çavuşoğlu, Latin Amerika bölgesindeki uluslararası örgütlerle de yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin Amerika Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA), Karayip Devletleri Birliği (ACS), Karayip Topluluğu (CARICOM) ve MERCOSUR gibi önemli örgütlerde gözlemci olduğunu hatırlattı.

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Çavuşoğlu, SICA ile bir sonraki toplantıyı liderler düzeyinde Türkiye'de yapmak istediklerini aktararak, TBMM'nin de Latin Amerika'yla ilişkileri geliştirmede aktif rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki temsilcilik sayısını 17'ye çıkardığını, Latin Amerika'daki ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısının da 16'ya yükseldiğini aktaran Çavuşoğlu, çok önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

'EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM'

Bakan Çavuşoğlu, bölgeyle ekonomik ilişkilerin de hızlı bir şekilde güçlendiğini ifade ederek, "Sadece temsilcilik sayısını artırmak yetmez, sadece siyasi ilişkileri geliştirmek de yetmez, ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmemiz lazım" diye konuştu. Türkiye'nin Latin Amerika bölgesiyle ticaret hacmi toplamının 2002'de 1 milyar dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, "2021'de 15 milyar dolar seviyesi olarak gerçekleştirdik. Bir yıl öncesine göre yüzde 43 artış var. Pandemi şartlarında ticaretimizi yüzde 43 artırmamız demek, gelecek yıllarda bu 15 milyarlık toplam ticaret hacmini iki üç katına çıkarabileceğimiz anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Latin Amerika'da artan Türk yatırımlarının istihdam ve katma değer yarattığını da söyleyerek, bölgedeki çok sayıda yatırımda Türk şirketlerinin imzasının olduğunu belirtti.

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'KAT ETTİĞİMİZ MESAFE ÖNEMLİ FAKAT YETERLİ DEĞİL'

Latin Amerika ülkelerinin hayata geçirdiği önemli projeleri üstlenmeleri için Türk şirketlerini teşvik ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, öte yandan Latin Amerika'nın da bu şirketlere güvenerek destek olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Kat ettiğimiz bu mesafe önemli fakat yeterli değil. Potansiyelimiz var. Çıtayı daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımamız, ikili ve MERCOSUR düzeyinde Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamamız lazım" ifadelerini kaydetti. Çavuşoğlu, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

'THY, DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAKİ ÜLKELER ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR'

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İki ülke halkları arasındaki bağları da güçlendirmeleri gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, bunun için önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika'da 7 ülkeden 8 noktaya seferlerinin önemli bir köprü vazifesi gördüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"THY'nin bu seferlerinin sayısının artması konusunda da hem talepler var hem de çalışmalar var. Dışişleri Bakanlığı olarak THY'ye her türlü katkıyı veriyoruz. Türk Hava Yolları gerçekten sadece Türkiye ile bu ülkeler arasında köprü kurmuyor, Latin Amerika ülkeleri olsun, Afrika ülkeleri olsun tüm bu ülkelerle dünyanın öbür ucundaki ülkeler arasında da bir köprü görevini yerine getiriyor. Latin Amerika bölgesinde uçuş sayısını da destinasyon sayısını da artırmak için sizlerle beraber çalışacağız."

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Bakan Çavuşoğlu, TİKA'nın Meksika ve Kolombiya'da iki bölgesel ofisi bulunduğunu ve 440 projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, bazı ülkelerin de bu yönde talep ve teklifleri olduğunu, TİKA'nın bunları değerlendirdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, Latin Amerika'da Türk kültürüne ve Türkçeye büyük ilgi olduğunu gördüklerini belirterek, Yunus Emre Enstitüsünün online programlar açtığını ve bu programlara binlerce başvuru olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsünün bu bölgelerde üniversitelerle bugüne kadar yaptığı iş birliklerine ilaveten fiziki eğitim vereceği merkezler açması gerektiğini de hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının YTB Türkiye burslarına da ilginin arttığını söyleyerek, bölgede her ülkeye verilen burs sayısını da artırmaları gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2021 ve 2022'nin 7 Latin Amerika ülkesinin bağımsızlığının 200'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda, arşivlerimizdeki belgelerden oluşan sergiyi cuma günü Dolmabahçe Sarayı'nda ziyarete açıyoruz. Bir mani olmazsa ben de katılacağım" diye konuştu. Çavuşoğlu, Latin Amerika bağımsızlığının sembol ismi Simon Bolivar'ın isminin Ankara'nın en önemli caddelerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin de farklı Latin Amerika ülkelerinde yaşatıldığını aktardı. "Latin Amerika'yla ilişkilerdeki hedefimiz bir takım ruhuyla ortak bir gelecek için iş birliğimizi derinleştirmek" diyen Çavuşoğlu, bu doğrultuda çalıştıklarını ve yapılacak tüm çalışmalara en güçlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.