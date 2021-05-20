Bakan Çavuşoğlu Kuveyt, Maldivler, Ürdün ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kuveytli mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "BM Genel Kurulunu Filistin'e destek için harekete geçirme konusunda mutabıkız. 18 Haziran'da Antalya Diplomasi Forumunda tekrar bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Safadi'yle görüşmesinde Filistin'deki vahşetin ele alındığını belirterek, "Kudüs'te kutsal yerlerin koruyucusu Ürdün'ün kararlı duruşunu takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Shahid ile görüşmede ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliğini ele aldıklarını bildirdi.

Marsudi ile görüşmesine ilişkin ise Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Filistin'deki mezalimi görüştük. Kendisini 18 Haziran’da Antalya Diplomasi Forumunda ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

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