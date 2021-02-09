Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Yeni oluşacak kabineyle yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ticaret hacmimizi pandemiye rağmen muhafaza ettik. Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te önemli projeler üstlenmesi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile de görüştü.