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Bakan Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kraliçe II. Elizabeth#Cenaze
Bakan Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabethin cenazesine katılmak üzere Londrada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 18:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" açıklamasında bulundu.

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kraliçe II. Elizabeth#Cenaze

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