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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 

Ay sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantı öncesi Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında heyetle bir araya geldi. 

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