Bakan Çavuşoğlu Katar'da

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı’nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı için Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında yapılacak toplantıda ikili ilişkiler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumunun gözden geçirilmesi, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.