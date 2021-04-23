Bakan Çavuşoğlu: Karadeniz’i gerilimden uzak tutmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında “Bu üçlü toplantı, 9 yıl önce vizyoner bir girişimle başladı ve gelecek yıl 10’uncu yıl toplantısını, Türkiye’de yapacağız. Bu sadece bir tartışma forumu değil, aynı zamanda birçok ortak çalışma projesi de üretiyor." dedi.

"Bugün, son NATO dışişleri bakanları toplantısı ve Haziran ayında yapılacak olan NATO Zirvesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu, "Bugün birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyorum. Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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