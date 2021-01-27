Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı ve Afganistan Ulaştırma Bakanıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın yeni Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Garneau'yu yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile de Ankara'da bir araya geldi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Afganistan Ulaştırma Bakanı kardeşim Kudretullah Zeki'yi yeni görevinden dolayı tebrik ettim." ifadesini kullandı.
Zeki'nin Türkiye'de eğitim aldığını belirten Çavuşoğlu, "Kudretullah Zeki gibi ülkemizde eğitim almış devlet adamları sayesinde Afganistan'la kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
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