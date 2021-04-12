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Dünya
Haber Giriş: 12.04.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Garneau'yla telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'ye yönelik sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

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