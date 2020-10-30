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DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu İzmri'deki deprem sonrası Yunan mevkidaşıyla görüştü

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Bakan Çavuşoğlu İzmri'deki deprem sonrası Yunan mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefonla görüştüğünü açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ve Yunanistan’da gerçekleşen deprem sonrasında Yunan mevkidaşım Nikos Dendias aradı. Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

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