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Dünya
Haber Giriş: 02.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşıyla görüştü

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Bakan Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede 2 yangın uçağı gönderen İspanya'ya teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, İspanya’ya Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

İspanya'nın yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye iki uçak göndereceği açıklanmıştı.

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