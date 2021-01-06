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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu İspanya’ya gidecek

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Bakan Çavuşoğlu İspanya’ya gidecek
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın daveti üzerine 8 Ocak’ta İspanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7’nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.

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