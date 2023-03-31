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Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü

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#ÇAVUŞOĞLU#Pekka Haavisto#Finlandiya
Bakan Çavuşoğlu Haavisto ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 10:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

NATO ÜYELİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.

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#ÇAVUŞOĞLU#Pekka Haavisto#Finlandiya

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