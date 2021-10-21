Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore’de

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretinden sonra Seul’e geldik. Stratejik ortağımız Güney Kore ile gündemimizde önemli konular var. Yeniden Asya girişimimizle Güney Kore ve Asya’yla bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.