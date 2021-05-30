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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Gümülnine Müftüsü Şerif ve İskeçe Müftüsü Mete’yle görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Gümülnine Müftüsü Şerif ve İskeçe Müftüsü Mete’yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Trakya'da ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yle görüştük. Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor" dedi.

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