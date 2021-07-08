Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto'yla ortak basın toplantısında konuştu

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Haavisto'ya gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, çok verimli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye- Finlandiya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirtti.

Özellikle de ticari ilişkileri ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, mevkidaşı Haavisto'yla, Türkiye ile Finlandiya arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısının ilkini 2021 yılı sona ermeden düzenleme konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülkenin ticari hacminin yükseldiğini ancak bunun daha da artması için iki ülkenin gerekli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Salgının küresel tedarik zincirlerine etkisine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu durum, Türkiye'yi birçok ürün için Avrupa'nın güvenilir tedarikçisi yapıyor. Karşılıklı yatırımların artması, tüm taraflara fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, her iki ülkenin iş dünyasının bir araya getirilmesi gerektiğini de vurgulayarak, turizm konusunun ise başlı başına bir iş birliği alanı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin salgından önce her yıl 130 bin Finlandiyalı turisti ağırladığını ancak salgın nedeniyle bu sayının azaldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Finlandiya'dan, 14 günlük karantina başta olmak üzere Türkiye'den dönen turistler için kısıtlamaları kaldırmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda Almanya ve birçok AB ülkesiyle yaptığımız iş birliğinin benzerini yapmayı bekliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE HELSİNKİ RUHUNU TEKRAR CANLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Haavisto'yla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs, Afrika, Libya, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Karadeniz Bölgesi ve göç konularını da konuşma fırsatı bulduklarını ve göç konusunun birlikte üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde 1999'da adaylık statüsünü aldığı Helsinki Zirvesi'ni işaret ederek, "Türkiye-AB ilişkilerinde Helsinki ruhunu tekrar canlandırmak istiyoruz. Bu nedenle sizin (Finlandiya'nın) rolünüz çok önemli." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki Ara Buluculuk Dostları Grubu'nun (ADG) eş başkanları olan Türkiye ve Finlandiya'nın çatışmaların barışçıl çözümü konusunda birlikte çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin Orta Doğu'da, Afrika'da ve Kafkaslar'da bu konularda güçlerini birleştirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Haavisto'yu Türkiye'de ağırlamayı dört gözle beklediğini de dile getirdi.

LİTVANYALI HEYET BELARUSLU MÜLTECİ KONUSU İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Basın toplantısının soru cevap kısmında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Şu anda en düşük seviyede değil. Eğer birisi Türkiye'nin üyelik müzakereleri açısından herhangi bir ilerleme yok derse ona katılabilirim ama onun dışındaki alanlarda gerçekten de ilerlemeler var. Birbirimize ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Litvanya'ya giden Belaruslu mültecilerin Türkiye üzerinden gitmesi iddiasına da yanıt vererek, bu konuyu Litvanyalı mevkidaşıyla Roma ve Vilnius'ta yapılan toplantılarda ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak tecrübelerini Litvanya ve bölge ülkeleriyle paylaşabileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Litvanya'dan bir heyet ve Dışişleri Bakanı yakın gelecekte Türkiye'ye gelecek. Bu durumu hep beraber değerlendireceğiz. Bu mültecilerin Türkiye üzerinden mi Litvanya'ya gittiğini tespit etmemiz gerek. Ben şunu biliyorum ki geçerli bir pasaportunuz yoksa hiçbir hava yolu şirketinden bilet alamazsınız ve uçağa binemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin iddialar konusunda Litvanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

"TÜRKİYE REFORMLARI İLERLETME İRADESİNE SAHİP"

Türkiye'deki demokratikleşme adımlarına da konuşmasında yer veren Çavuşoğlu, geçmişte zor zamanlar yaşamasına rağmen Türkiye'nin bugün reformları hayata geçirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yargı reformu ve insan hakları eylem planına değinerek, "Amacımız Türkiye'de insan haklarını ve yargının bağımsızlığını desteklemektir. Reformlar devam eden süreçler ve hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve toplumumuz çok güçlü şekilde bu reformları ilerletme iradesine sahip." dedi.

"AFGANİSTAN'IN EKONOMİK KALKINMASINI DESTEKLEYEBİLİRİZ"

Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan mülteciler arasında Afganların üst sıralarda yer aldığına işaret etti.

Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Şu anda da Afganistan'dan gelecek başka bir göçmen akınından bahsediliyor. Ülkedeki olası gelişmeler neticesinde gelecekte böylesi bir göçmen akını olabileceğinden bahsediliyor. Biz de bu kapsamda bölgedeki ülkelerle iş birliği kurmaya çalışıyoruz. Onların da ciddi endişeleri var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye-İran-Afganistan üçlü toplantısını hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye, AB ve birçok ülke aslında bu durumdan, bu göçmen akınından muzdarip. Transit ülkeler olsun hedef ülkeler olsun hepimizin sıkıntı çektiği gerçek. Dolayısıyla daha iyi bir iş birliğine ihtiyacımız var. Özellikle AB ile daha iyi iş birliğine ihtiyacımız var. Çünkü hepimizin karşısında olan ortak biz zorluktan bahsediyoruz. İdeal koşullar altında bizim bu sorunu kaynak ülkede çözebilmemiz gerekir. Afganistan'da ne yapabiliriz? En azından ekonomik kalkınmasını destekleyebiliriz. Birçok Afgan ekonomik sebeplerle zaten Afganistan'dan göç ediyor. Biz de bu kapsamda Türkiye'deki göçmenlerle konuştuğumuzda onlar da bize bunu söylüyor."

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