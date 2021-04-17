AA
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Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Camara'nın telefonda görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan Çavuşoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un (86) vefatı dolayısıyla taziyelerini sundu.
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