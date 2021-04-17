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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Camara'nın telefonda görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Çavuşoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un (86) vefatı dolayısıyla taziyelerini sundu.

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