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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi'ye taziyelerini iletti

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Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi'ye taziyelerini iletti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile telefonda görüşerek, bugün gerçekleşen uçak kazası nedeniyle taziyelerini iletti.

Endonezya’da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.

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