Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Kritik zirve Mayıs'ta Moskova'da yapılabilir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'e verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

MOSKOVA'DA 4'LÜ SURİYE ZİRVESİ

Yol haritası önceden planlanmıştı. İlk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat bir araya geldi. Daha sonra Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek.



SÜLEYMANİYE'YE UÇUŞLARIN ASKIYA ALINMASI

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ABD'nin uçuştan haberi var. Süleymaniye'de PKK ve PYD her yeri kontrol ediyor. Askeri operasyonlarımız sonuna kadar sürecek.

ABD'DEN F-16 TEDARİĞİ

ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD Yunanistan ile aramızda dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olması gerekiyor. F35 programı şu anda askıda. F16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz. Bazı senatörlerin ikna edilmesi gerekiyor. F16'ları ön koşulla almamız söz konusu değil.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. İsrail ile büyükelçileri tekrar atama konusunda karar aldıktan sonra isimleri belirlemiştik. Sonuçta bu aşamaya geliyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde bunu açıklayabiliriz. İstişare edeceğiz geldiğinde.

Mısır'da çok iyi ağırlandık. Ziyaretimiz son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı geldi.



MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI



İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. Namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin herhangi bir gerekçesi olmayacağını söyledik. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. İsrail ile normalleşme süreci bizim Kudüs ve Filistin konusundaki hassasiyetimizi değiştirmez.

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PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Ukrayna'da savaşın alevlenmesini istemeyiz. Her iki taraf da daha büyük bir savaşa hazırlanıyor.

Putin'in planlanmış bir Türkiye ziyareti yok, Cumhurbaşkanımızın planlanmış bir MOSKOVA ziyareti yok ancak Cumhurbaşkanımız Zelenski ile de Putin ile de sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriliyor.