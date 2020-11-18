Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Etiyopya'da çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Sahada ve masada güçlü Türkiye" etiketiyle paylaştığı mesajda, söz konusu vatandaşlarla ilgili, "En yakın zamanda Türkiye'de ailelerine kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşlarıyla bir telefon görüşmesi de gerçekleştirerek, Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu belirtti.

TİGRAY'DA DURUM

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.