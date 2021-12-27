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Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak

#Çavuşoğlu#Dünya#Türkiye
Bakan Çavuşoğlu duyurdu... Ermenistan ile ilk toplantı Moskovada yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek' dedi.

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Yıl sonu değerlendirmelerinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Bu yıl birçok sorunlu dosyada normalleşeme adına adımlar attık. BAE, Suudi  Arabistan Bahreyn ve Mısır ile temaslarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bu temaslar bölgesel yumuşamaya da katkı sağladı' dedi.

İsrail'deki yeni hükümet sonrası temasların başladığını belirten Çavuşoğlu, 'Filistin konusundaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz' dedi.

Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasındaki görüşmeleri hatırlatan Çavuşoğlu, 'Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek' dedi.

Çavuşoğlu, 'Fransa ile ilişiklerde gerginliği diplomasi yolu ile azaltmaya başladık' dedi.

AFGANİSTAN MESAJI: HERKES İÇİN ÖNEMLİ

Afganistan'daki gelişmelere de değinen  Çavuşoğlu, 'Afganistan'daki insani krizin önlenmesi ve istikrar bugün herkes için hayati önemli aksi takdirde yeni bir terör ve göç dalgası hepimizi etkileyecek' dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

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'Taliban yönetimi farklı ülkelerden teklifler alacağını söyledi, bu da doğal. Biz de Katar ile birlikte havalimanının işletilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Ekiplerimiz kabile gitti, teklifleriniz verildi. Bu süreçte farklı ülkelerin de teklif vermesi doğal. BAE ile Katar ile olduğu gibi bu konuda oturup da bir görüşmemiz olmadı. Anlaşma sağlanırsa havaalanı işletilebilir, başka bir ülke ile de anlaşılırsa o da onların bileceği bir konu'

'şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda kongredeki durum, kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor' diyen Çavuşoğlu, 'Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor' dedi.

MISIR İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Mısır ile diyaloğun devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, 'İki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi konusunda şartlar oluşursa görüşebiliriz' dedi.

Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 'Yunanistan ve Rum kesimi yedi kez haklarımızı ihlal etmeye çalıştı, hepsini engelledik' dedi.

 

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