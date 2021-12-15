Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Maktoum ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Dün Dubai’de Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşen ardından da "Expo 2020 Dubai" sergi alanına ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Birleşik Arap Emirliklerinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.