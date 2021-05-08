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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Çadlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adı geçen bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad'la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

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