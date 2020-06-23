Bakan Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapacağımızı, İsrail'in ilhak planı uygulanırsa Filistinli mülteci sayısının artacağını ve krizin daha da derinleşeceğini vurguladık." ifadelerini kullandı.