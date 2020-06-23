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HaberlerDünya HaberleriBakan Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı

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Bakan Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansı"na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapacağımızı, İsrail'in ilhak planı uygulanırsa Filistinli mülteci sayısının artacağını ve krizin daha da derinleşeceğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

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