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Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

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#Çavuşoğlu#Blinken#Abd
Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 17:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Erdoğan'ın seçim zaferi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini ilettiği öğrenildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bakan Blinken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen stratejik mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırı, İsveç’in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alınmıştır" denildi. 

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#Çavuşoğlu#Blinken#Abd

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