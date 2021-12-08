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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

#Mevlüt Çavuşoğlu#Ceyhun Bayramov#Dışişleri Bakanı
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, üçlü bildirinin uygulanması, bölgedeki mevcut durum ve bölge ülkelerinin katılımıyla 3+3 işbirliği platformunun uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çavuşoğlu ve Bayramov'un, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanlarının Pakistan'da yapılacak olağanüstü toplantısıyla ilgili görüştüğü belirtildi.

Çavuşoğlu ve Bayramov’un görüşmede, her iki ülkeyi ilgilendiren konuları ve diğer konuları ele aldığı aktarıldı.

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