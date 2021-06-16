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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Çavuşoğlu, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Antalya’da, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüşmelerinin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüşmesinde iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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