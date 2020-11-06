Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cakaj ile görüştü

Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Cakaj ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, Cakaj ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörizmle mücadelede somut iş birliğinin önemini vurguladık. Arnavutluk'taki en büyük yatırımcı ülkeyiz. Savunma ve ekonomi dahil iş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." ifadesini kullandı.