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Bakan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin yetkilileriyle görüştü

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Görüşme
Bakan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında bazı Afrika ülkelerin yetkilileriyle ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 .Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında bazı Afrika ülkelerinin yetkilileriyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sırasıyla Burundi Dışişleri Bakanı Büyükelçi Albert Shingiro, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı, Büyükelçi Frederick M.M Shava, Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Ismail Ould Cheikh Ahmed Ould Babah, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo-Temon, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prof. David J. Francis, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Görüşme

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