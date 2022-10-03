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Bakan Çavuşoğlu açıkladı... Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Libya#Türkiye
Bakan Çavuşoğlu açıkladı... Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 15:42

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı. Çavuşoğlu, 'Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Libya'nın istikrarına desteğimizi yinelemek için Trablus'tayız bunun göstergesi olarak geniş bir heyet ile geldik' dedi.

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirten Çavuşoğlu, 'Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız' dedi.

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gaz anlaşmasının enerji bakanları arasında müzakere edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmanın detaylarının imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını belirtti.

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Deniz yetki anlaşmasının iki egemen ülke arasında imzalandığının altını çizen Çavuşoğlu, 'Bu anlaşma yürürlükte olan bir anlaşmadır. Hem Türkiye hem Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. BM bir onay mekanizması değildir Biz Türkiye olarak bildirimde bulunduk. Kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Şimdi Libya'nın yapması gereken kendi alanlarını belirleyerek bunu BM'ye kaydettirmektir' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu anlaşmanın iki ülkenin çıkarlarını güvence altına alan bir anlaşma olduğunun da altını çizdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, 'AB'den olumlu yanıt bekliyoruz' dedi.

Çavuşoğlu şartların olgunlaşmasının ardından Bingazi'deki konsolosluğun açılacağını da sözlerine ekledi.

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Türk Hava Yolları'nın uçuşlara yeniden başlaması için birlikte çalışıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Havalimanlarında gerekli tedbirler ile ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuiyet ile karşılıyoruz'dedi.

'Görüşmelerimizde Libya'nın güvenli bir gelecek inşa etmesi için seçimleri bir an önce gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladık' diyen Çavuşoğlu, bunun için somut bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve mevcut itilafların uzlaşı ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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Çavuşoğlu, 'Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur' dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Libya#Türkiye

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