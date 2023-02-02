Bakan Çavuşoğlu açıkladı... Türkiye uyardı, Norveç geri adım attı

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Bakan Çavuşoğlu 7. Tematik Kış Kampları etkinliğinde yaptığı konuşmada teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun insan unsurunun hala çok önemli olduğuna dikkat çekti ve gençlere eğitim süresinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.



NORVEÇ VERDİĞİ İZNİ İPTAL ETTİ



Günümüzdeki en büyük sorunlardan birinin ırkçılık olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı ve Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu açıklamasında "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;



"HANGİ DİNE KARŞI OLURSA OLSUN İNSANLIK SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ"



"İsveç ve Danimarka çirkin saldırılar için ifade özgürlüğü diyor. Biz onlara bunu yapsak hemen yabancı düşmanlığı derler. Biz bunların hiç birini doğru bulmuyoruz. Hangi dine, inanca yönelik olursa olsun insanlık suçu olarak görüyoruz. Biz İsrail’in yaptıklarını sonuna kadar eleştiririz ama Yahudi düşmanlığı yoktur bizde. Olmaması gerekiyor. Bu refleksi de reddediyoruz."



Oslo polisi, Türkiye'nin uyarısı sonrası İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubunun lideri Lars Thorsen'in Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasını yasaklama kararı aldı.

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Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi önce Bakanlığımıza çağırılmıştır." ifadeleri yer aldı.



Diplomatik kaynaklara göre, Büyükelçiye, Norveç'in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi.

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NORVEÇ POLİSİ: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINABİLİR

NORVEÇ tabloid gazetesi Verdens Gang, Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim yakılmasını içeren tartışmalı gösteriye tepki göstermesi üzerine Norveç polisinin gösteriyi durduğunu yazdı.

Polis yaptığı açıklamada gerekli güvenlik önlemlerinin alınabileceğini duyurdu.



Dagsavisen gazetesi ise alınan kararın polisin gerekli güvenlik önlemlerini sağlayamayacağından kaynaklandığını öne sürdü. Haberde Paludan'ın yaptığı eylemlerden sonra Türkiye ve Müslüman ülkelerin tepkisinin sert olduğuna dikkat çekildi.