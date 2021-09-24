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Bakan Çavuşoğlu: AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Avrupa Birliği#Türkiye
Bakan Çavuşoğlu: ABnin Türkiye ile iş birliği yapması şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından, “Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB’nin Türkiye’yle iş birliği yapması şart.” mesajı verdi.

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AA- Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Borrell ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, “Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verdi.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Avrupa Birliği#Türkiye