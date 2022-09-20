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ABD Dışişleri Bakanı Bilinken: Türkiye'ye müteşekkiriz

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#ABD#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Bilinken: Türkiyeye müteşekkiriz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 17:08

ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Blinken, görüşmede İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması konusunda Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuları ele aldık” ifadelerini kullandı.

BLİNKEN: TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, görüşmede İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması konusunda Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Bilinken: Türkiyeye müteşekkiriz

BM GENEL KURULU BAŞLADI

ABD’nin New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yerel saatle 09.00’da (TSİ 16.00) başladı. Dünya liderleri, BM zirvesinde “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası” teması altında Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş şekilde dünya düzenini kutuplaştıran Ukrayna savaşı, artan gıda fiyatlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisi, küresel ekonomiyi sarsan enerji krizi ve Pakistan'daki sel felaketi gibi iklim değişikliğine ilişkin endişeler dahil küresel zorluklara çözümleri ele alacak. 26 Eylül'e kadar sürecek olan bu yılki Genel Kurul görüşmeleri Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 yıl sonra tamamen yüz yüze gerçekleştiriliyor.

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#ABD#Mevlüt Çavuşoğlu#Antony Blinken

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