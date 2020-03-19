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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'yle ortak telekonferans görüşmesi yaptık. Koronavirüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları görüştük" dedi.

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