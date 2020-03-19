ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:17,
Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'yle ortak telekonferans görüşmesi yaptık. Koronavirüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları görüştük" dedi.
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