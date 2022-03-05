Bakan Çavşoğlu: İki bakanı Antalya’da görüştürmek isteriz

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Savaş öncesinde taraflar arasındaki gerginliği düşürme amaçlı girişimlerde bulunan Türkiye, savaşın başlamasıyla birlikte çabalarını ateşkes sağlanması doğrultusunda yoğunlaştırdı. Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını Antalya’da bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Ukraynalıların bu savaş ortamında gelip gelemeyeceklerini bilmediğini söyleyerek, “Lavrov ile dün mesajlaştık. Antalya’ya geleceğini tekrar teyit etti. Umarım ateşkes olur” ifadelerini kullandı. “Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerden birisi olduğumuzu muhataplarımız da dile getirdi” diye konuşan Çavuşoğlu, ADF marjında Ruslarla görüşmek isteyen müttefikler olduğunun altını çizdi.

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10 BİN TÜRK’E TAHLİYE

Çavuşoğlu, ayrıca önceki gün itibarıyla Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 9 bin 653’e ulaştığını açıkladı. Bazı Türk vatandaşları sınırları kendi otomobilleriyle geçip Türkiye’ye gelirken tren ve havayoluyla tahliye de sürüyor. Ukrayna’nın batısındaki ülkelerdeki Türk misyonlarının görevlendirildiğini, AFAD ve Kızılay’ın da orada olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Kendi imkânlarıyla sınıra gelen vatandaşların sınırdan kolayca, vize ya da PCR testi istenmeden geçmesini temin ediyoruz. Polonya tarafına geçenler de THY ile geliyor” dedi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Türklerin, Rusya üzerinden tahliyesi konusundaki temaslar da sürüyor.

HAVA SAHASINI AÇIK TUTUYORUZ

Türkiye, yaptırımlar çerçevesinde Rusya’ya hava sahasını kapatmayan ülkeler arasında yer alıyor. Durumun her bakımdan giderek kötüleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Sadece Türkiye açısından değil yaptırımı uygulayan ülkeler ve vatandaşları açısından da hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir” dedi. Öte yandan Rusya’nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, “Türkiye’de, Ukrayna müzakerelerinin yapılması iyi bir fikir” değerlendirmesinde bulundu.