Bakan aşı açıklamasını yaptı, Macron bir kez daha rezil oldu

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron bir kez daha kendini rezil ederek eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 379 kişi yaşamını yitirdi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 703 artışla 3 milyon 760 bin 671'e yükseldi. Son 24 saatte 379 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 829'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 544'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 430 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 829 artışla 258 bin 384'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 974 bin 19'a çıktı, bunlardan 1 milyon 586 bin 842'sine ikinci doz aşı vuruldu.

Kovid-19 aşılarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre dünyada Kovid-19'a yönelik başlayan aşı kampanyasında Fransa aşı yapan ülkeler sıralamasında en sonda yer alıyordu. 27 Aralık 2020'de, aynı gün aşı uygulamasına başlamalarına rağmen komşu ülke Almanya'da 230 binden fazla kişiye aşı yapılırken Fransa'da bir haftada sadece 450 kişiye aşı yapılabilmişti.

Fransız sağlık uzmanları da ülkenin aşı kampanyasındaki yetersizliğine ilişkin "tam bir fiyasko" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32 bin 247 kişiye aşı yapılması gerekiyor. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak Fransa'nın herkesten farklı bir yol izlediği, 6 ay sürecek bir aşı kampanyasının 7 gün üzerinden değerlendirmeyeceğini savunarak öncelikle riskli kişilere aşı yapıldığını kaydetmişti. MACRON BAKANIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu yaşananların üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen Fransa, koronavirüs aşılama kampanyasında skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkede bu kez de Macron'la Sağlık Bakanı Olivier Veran karşı karşıya geldi. Veran, yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısının, altta yatan bir sağlık problemi olsa dahai, 50 - 75 yaş arası Fransız vatandaşlarına uygulanacağını söyledi. Veran'ın bu açıklamasının aşının yaşlılarda %80 etkili olduğunun açıklanmasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Macron, geçtiğimiz ay aşının yaşlı insanlar üzerinde neredeyse etkisiz olduğu yolunda açıklamalar yapmıştı. Aşının etkileri üzerine yeterli bilgi olmadan yorum yapan ve ülkede zaten zorlukla yürütülen aşı kampanyasına zarar veren Macon bir kez daha yanılarak kendini rezil etti. Kendi bakanının açıklamasıyla sözleri çürütülmüş olan Macron için yorumcular 'U - dönüşü' yapmak zorunda kalacak derken Fransa'nın bu kararının aşının etkinliğini sorgulayam diğer Avrupa ülkeleri için de örnek teşkil edeceği ve baskı yaratacağı kulislerde konuşmaya başlandı.

FRANSA'DAN TARTIŞMALI KARAR

Fransa şubat ayından da tartışmalı bir koronavirüs aşısı kararı vermişti. Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu. Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu. Kuruldan yapılan açıklamada, Fransa'da Kovid-19 geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi. Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı. Fransa bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.