Bakan Ali Yerlikaya: Suç oranları yüzde 10 düştü

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Beştepe Karargâhı’nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Yerlikaya toplantıda, “Vereceğim rakamlar, ülkemizin huzur ve güveni için yaz kış demeden canı pahasına görev yapan Jandarma Teşkilatımızın rakamlarıdır” diyerek özetle şu bilgileri paylaştı:

YÜZDE 99.8 AYDINLATMA

- Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 11 aylık verilere baktığımızda 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te yüzde 10.5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99.8 oldu.

- Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta da düşüş var. Bu yıl kasten yaralama yüzde 9.1, kasten öldürme yüzde 6 azaldı.

- Bir diğer önemli suç başlığı ise malvarlığına karşı işlenen suçlardan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda 11 bin 381 olan olay sayısı, yüzde 20.8 azaldı ve 9 bin 10’a geriledi. Yani suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82.6’dan yüzde 89.3’e yükseldi.

Haberin Devamı

- Geçen yıla oranla jandarma bölgemizde motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 31.7 azaldı.

73 TON UYUŞTURUCU

- 2025’in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla 241’i KOM, 62’si narkotik, 25’i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini jandarmamız çökertti, 1934 şahıs tutuklandı.

- Uyuşturucuyla mücadelede 1 Ocak-27 Kasım 2025 döneminde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda sadece jandarma bölgesinde 4 bin 120 şahıs tutuklandı. 73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik.

- Bu yıl jandarma tarafından siber suçlara yönelik operasyonlarda 1200 kişi tutuklandı.

OTOYOLDA GÜVEN KORİDORU

- 15 Ekim 2024’ten itibaren 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75’ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor. Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 otoyol jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı, 3 tesis koruma takımı ile toplam 56 ‘ana birlik’ teşkil ettik. Böylece 1006 timde 3 bin 793 personelimizle otoyolları ‘güven koridoru’na dönüştürmek adına güçlü adımlar attık. Bunu yaparken de 731 aracı otoyol jandarmamızın hizmetine verdik.

Haberin Devamı

YÜZ TANIYAN KAMERALAR

- Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık.

- Hedefimiz inşallah 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050’de ise ‘sıfır can kaybı’ hedefine ulaşmaktır.

- 2024’ün ilk 11 ayında jandarma bölgemizde denetlenen araç sayısı 40 milyon iken, 2025’te bu sayı 63 milyona yükseldi ve yüzde 58’lik bir artış sağlandı.

- Göreve geldiğim günden bu yana jandarmamıza 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık. Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655’ten 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık. 393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, 259’unu tamamladık; geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor.”

Haberin Devamı

103 terör örgütü mensubu iknayla teslim oldu

2025 yılında terörle mücadele kapsamında 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurtdışından gelerek teslim olmuştur.