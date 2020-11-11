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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 00:57 | Son Güncelleme:

Bakan Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu ile Karabağ ve Suriye görüşmesi

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Bakan Akar'dan Rus mevkidaşı Şoygu ile Karabağ ve Suriye görüşmesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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