Bakan Akar'dan Bükreş Türk Şehitliği'ne ziyaret

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Romanya'da Bükreş Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca'nın da eşlik ettiği ziyarette, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar ardından mevkidaşı Ciuca anıta çelenk koydu.

Şehitlik defterini de imzalayan Bakan Akar, şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

NATO GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU TÜMENİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Akar ayrıca şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti.

Mevkidaşı Ciuca’nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerleri ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında, Çokuluslu Güneydoğu Kolordusu Komutanı Tümgeneral Tomita Catalin Tomescu, Türkiye'de görev yaptığı üç yılı unutmadığını belirterek Türkçe kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Akar, resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü. Bakan Akar ve eşi Şule Akar’ı havalimanında karşılayan Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ve eşi, havalimanındaki uğurlama törenine de katıldı.