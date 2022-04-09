Bakan Akar: Sivillere yol açın

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Türkiye’nin insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalıştığını, barışın temini için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Akar, Ukraynalı mevkidaşına “Başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan-denizden tahliye edilmesinin acil olduğu” mesajını verdi.

GEMİLER HAZIR

Akar, daha önce Türkiye’nin Mariupol’deki sivillerin deniz yoluyla tahliyesini sağlayabileceğini söylemişti. Askeri kaynaklar, Rusya ve Ukrayna’nın güvence vermesi durumunda denizden tahliye yapacak gemilerin her an harekete geçebilecek şekilde hazır tutulduğu bilgisini vermişti.

Yetkililer, Rusya’nın askeri gücünün önemli bir kesimini Ukrayna’nın doğusuna kaydırmaya başladığına dikkat çekerek, özellikle Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların başlaması durumunda Mariupol’deki siviller için durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyulduğunu söylediler.

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ÜÇLÜ TOPLANTIDA ATEŞKES ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki gelişmeleri ele alan üç bakan, ardından basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptı. Bakan Akar, “Bölgede huzur ve güvenin bir an önce tesisi ve buna bağlı olarak istikrarın sağlanabilmesi için ateşkesin şart olduğunu dile getiriyoruz” dedi.