Bakan Akar: PKK bölge halkının da düşmanı

Akar ve Güler Erbil’deki temaslarına eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’yi ziyaret ederek başladı. Akar ve Güler daha sonra IKBY Başbakanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, görüşmelerde terör örgütü PKK ile mücadele önemli yer tuttu.



İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

PKK’nın eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi: “PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz. PKK eşittir YPG. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız.”