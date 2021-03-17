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HaberlerDünya HaberleriBakan Akar, NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı

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Bakan Akar, NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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