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Dünya
Belçika (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

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Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargâhı'na geldi. 

Karargâhta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.

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