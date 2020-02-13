Bakan Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Sekerinska ile görüştü

Karargâhta çeşitli görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Akar ilk olarak Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar daha sonra NATO-Ukrayna ilişkilerini konu alan toplantıya da katıldı.