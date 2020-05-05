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Dünya
DHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 18:53,Son Güncelleme:

Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Milli Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada Milli Savunma Bakanı Sajjan'ın görüşmede 29 Nisan 2020'de İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine Türkiye'nin verdiği destek ve katkı nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. 

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