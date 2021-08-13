Bakan Akar: Askeri tehlikeye atmayız

Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya gelen Akar, görüşmeleri sonrası, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesine talip olduklarını hatırlatarak, bu konuda temasların sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin maksadının, “Afganistan’ın izole bir devlet haline dönüşmesini engellemek” olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu: “Kabil’deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var.

Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağı görüşümüzü paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz.”

KHAN: ANKARA, TALİBAN İLE GÖRÜŞMELİ

Akar ile görüşmesi sonrası değerlendirmelerde bulunan Pakistan Başbakanı Khan ise Ankara’nın Taliban ile doğrudan diyalog kurmasını önerdi. Khan, “Türkiye için en iyisi Taliban ile yüz yüze diyalog. İki taraf da Kabil havalimanının güvenliğinin neden önemli olduğunu görüşebilir. Biz de nüfuzumuzu kullanarak, Türkiye ile yüz yüze görüşme için Taliban ile temasa geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

‘O GÖRÜNTÜLER ASILSIZ’

Türkiye’ye Afgan göçmen girişinin hızlandığı iddialarını da değerlendiren Akar, “Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir... Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hâkimdir” ifadelerini kullandı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor